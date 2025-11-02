В Туапсе в результате атаки дронов повреждены два иностранных судна
02 ноября 2025 в 13:40
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ночь на 2 ноября в результате беспилотной атаки на портовую инфраструктуру Туапсе получили повреждения два гражданских судна, находящихся под иностранными флагами. Согласно поступившей информации, жертв и пострадавших среди членов экипажей обоих кораблей не зафиксировано. К текущему моменту подразделениям пожарной охраны удалось полностью ликвидировать все возникшие очаги возгорания. Об этом сообщает оперштаб региона.
