В Туапсе в результате атаки дронов повреждены два иностранных судна

02 ноября 2025 в 13:40
Фото: © URA.RU

В ночь на 2 ноября в результате беспилотной атаки на портовую инфраструктуру Туапсе получили повреждения два гражданских судна, находящихся под иностранными флагами. Согласно поступившей информации, жертв и пострадавших среди членов экипажей обоих кораблей не зафиксировано. К текущему моменту подразделениям пожарной охраны удалось полностью ликвидировать все возникшие очаги возгорания. Об этом сообщает оперштаб региона.

Следующий материал