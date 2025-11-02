Средняя зарплата в России превысила 150 тысяч рублей более чем в 20 отраслях

Средняя зарплата на август 2025 года превысила 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В августе нынешнего года средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях российской экономики. Об этом следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

«При этом в 24 отраслях она была выше 150 тысяч рублей, тогда как в 2024-м таких секторов было только 12», — приводят анализ материала РИА Новости. Отмечается, что в среднем по России зарплата в августе составила 92,9 тысячи рублей.

В сообщение также сообщается, что второе и третье места по размеру заработной платы заняли издатели программного обеспечения (216,7 тысячи рублей) и производители пестицидов и других агрохимических продуктов (215,8 тысячи рублей). Больше 200 тысяч рублей в августе получали разработчики программного обеспечения и работники пассажирского воздушного транспорта.

В диапазоне от 180 до 200 тысяч рублей оказались зарплаты в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти. От 160 до 180 тысяч рублей платили на производстве табачных изделий и компьютеров, в добыче цветных металлов, в области спутниковой связи и консалтинге.