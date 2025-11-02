Средняя зарплата в России превысила 150 тысяч рублей более чем в 20 отраслях
Средняя зарплата на август 2025 года превысила 150 тысяч рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В августе нынешнего года средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях российской экономики. Об этом следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.
«При этом в 24 отраслях она была выше 150 тысяч рублей, тогда как в 2024-м таких секторов было только 12», — приводят анализ материала РИА Новости. Отмечается, что в среднем по России зарплата в августе составила 92,9 тысячи рублей.
В сообщение также сообщается, что второе и третье места по размеру заработной платы заняли издатели программного обеспечения (216,7 тысячи рублей) и производители пестицидов и других агрохимических продуктов (215,8 тысячи рублей). Больше 200 тысяч рублей в августе получали разработчики программного обеспечения и работники пассажирского воздушного транспорта.
В диапазоне от 180 до 200 тысяч рублей оказались зарплаты в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти. От 160 до 180 тысяч рублей платили на производстве табачных изделий и компьютеров, в добыче цветных металлов, в области спутниковой связи и консалтинге.
Рост числа высокооплачиваемых отраслей продолжает тенденцию, начавшуюся в предыдущие месяцы. Если в июле 2025 года только три сектора экономики — финансовая и страховая деятельность, производство табачных изделий и добыча нефти — демонстрировали среднемесячную зарплату выше 200 тысяч рублей, то к августу количество таких отраслей увеличилось. Год назад ни одна отрасль российской экономики не показывала столь высоких показателей оплаты труда.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.