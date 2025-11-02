Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Представитель Евросоюза едет в Екатеринбург. Видео

02 ноября 2025 в 14:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жослен Гитон едет на поезде

Жослен Гитон едет на поезде

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель отдела политики, прессы и информации представительства Европейского союза в России Жослен Гитон едет в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

По его словам, утром 2 октября Гитон на поезде выехал из Тюмени в столицу Урала. Перед отправкой на тюменском вокзале его встретили местные журналисты. Он отказался от общения с ними. И не стал раскрывать цели своего визита. 

«В Екатеринбург, предположительно, вместе с ним едет бельгийский советник Рубен Андре Ван Опстале. Сколько они будут в столице Урала, неизвестно. Но он будет проводить какие-то встречи. Есть сведения, что дальше они поедут в Челябинск», — сказал собеседник агентства.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал