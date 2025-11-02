Жослен Гитон едет на поезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель отдела политики, прессы и информации представительства Европейского союза в России Жослен Гитон едет в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

По его словам, утром 2 октября Гитон на поезде выехал из Тюмени в столицу Урала. Перед отправкой на тюменском вокзале его встретили местные журналисты. Он отказался от общения с ними. И не стал раскрывать цели своего визита.

«В Екатеринбург, предположительно, вместе с ним едет бельгийский советник Рубен Андре Ван Опстале. Сколько они будут в столице Урала, неизвестно. Но он будет проводить какие-то встречи. Есть сведения, что дальше они поедут в Челябинск», — сказал собеседник агентства.