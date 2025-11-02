В Салехарде состоится волейбольный турнир на кубок главы окружной столицы

Турнир пройдет в День народного единства 4 ноября Фото: Олег Князев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) 4 ноября стартует турнир Дружбы по волейболу на кубок главы города. Как сообщили власти окружной столицы в соцсети, состязания будут проходить в спорткомплексе «Геолог».

«Торжественное открытие волейбольного турнира Дружбы по волейболу на Кубок главы города состоится в 12:00 4 ноября в „Геологе“. Этот праздник спорта станет символом нашей сплочённости и единства», — сообщается в telegram-канале властей Салехарда.