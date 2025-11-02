Топ-менеджерам Серовского мехзавода избрали домашний арест по делу о мошенничестве

Следователь хотел оставить обвиняемых под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU

Серовский районный суд отправил под домашний арест заместителей гендиректора АО «Серовский механический завод» Сергея Гусманова и Сергея Минибаева до 31 декабря включительно. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона

«Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ... Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 31 декабря 2025 года включительно», — следует из сообщения пресс-службы в telegram-канале «Суды Свердловской области».