Эксперт дал совет, как не разориться на осенних распродажах

Маркетолог напомнил, что продавцы перед распродажей часто завышают ценники Фото: Илья Московец © URA.RU

Делать покупки во время распродаж нужно исходя только из потребностей. Такой совет в преддверии осенних распродаж дал член «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев.

«Двигать нашим покупательным действием должны наши потребности, а не крестик на ценнике и другая цифра. Вот это самый главный принцип», — сказал Григорьев радио «Спутник». Он подчеркнул, что мотивом для покупки должны становиться личные и семейные потребности, а не мотивация продавца. Маркетолог добавил, что бизнес всегда находит «точки жадности» у потребителя. Перед покупкой чего-либо Григорьев призвал анализировать среднюю цену в интернете, что можно сделать со смартфона.