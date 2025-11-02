Эксперт дал совет, как не разориться на осенних распродажах
Маркетолог напомнил, что продавцы перед распродажей часто завышают ценники
Фото: Илья Московец © URA.RU
Делать покупки во время распродаж нужно исходя только из потребностей. Такой совет в преддверии осенних распродаж дал член «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев.
«Двигать нашим покупательным действием должны наши потребности, а не крестик на ценнике и другая цифра. Вот это самый главный принцип», — сказал Григорьев радио «Спутник». Он подчеркнул, что мотивом для покупки должны становиться личные и семейные потребности, а не мотивация продавца. Маркетолог добавил, что бизнес всегда находит «точки жадности» у потребителя. Перед покупкой чего-либо Григорьев призвал анализировать среднюю цену в интернете, что можно сделать со смартфона.
Ранее аналитики Ozon рассказали, что культура осознанного потребления в России растет, особенно среди молодежи 18-25 лет, которая планомерно готовится к распродажам, откладывая деньги и составляя списки желаний. При этом семь из десяти россиян учитывают происхождение товаров при покупках на маркетплейсах, а жители малых городов демонстрируют меньший интерес к импульсивным покупкам и сосредоточены на товарах первой необходимости.
