Народные приметы на 3 ноября 2025: что можно и нельзя делать в Иларионов день

Народные приметы на 3 ноября 2025 Фото: Илья Московец © URA.RU

Православная церковь 3 ноября 2025 года (21 октября по старому стилю) почитает память святых с одинаковыми именами — Иларионов Великого, Псковоезерского и других угодников Божиих. Этот день на Руси называли переломным в смене времен года и считали чрезвычайно важным для принятия жизненных решений. Что можно и нельзя делать на Иларионов день, какие приметы связаны с этим праздником — разбираемся в материале URA.RU.

История праздника Иларионов день

Почтение памяти святого Иларионова дня связано с несколькими выдающимися подвижниками веры. Иларион Великий жил в 3-4 веках в Палестине. Получив образование в Александрии, где принял христианскую веру, он вернулся на родину и удалился в монастырь близ Газы. За свою долгую жизнь преподобный основал несколько монастырей и стал одним из первых пропагандистов монашества в Палестине. В конце жизни, предсказав свою кончину, святой отправился в последнее паломничество, чтобы посетить могилу святого Антония Великого. Скончался Иларион на острове Кипр.

Второй почитаемый в этот день святой — Иларион Псковоезерский (или Гдовский), живший в XV веке на Руси. Он был учеником преподобного Ефросина Псковского и основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро. Несмотря на близость земель, контролируемых Ливонским орденом, обитель стала важным центром распространения православия среди местного населения. Преподобный прославился подвигом столпничества — молился в дупле сосны, питаясь только травами и корешками.

Продолжение после рекламы

Также в этот день вспоминают Иларионова Меглинского, епископа, прожившего с 1134 по 1164 годы и исцелявшего людей от болезней, и Иларионова схимника Печерского, книгописателя, погребённого в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Природные приметы на 3 ноября 2025 года

На Руси издавна подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать первая пороша — прообраз зимних дорог. Хотя по ночам уже морозит и выпадает снег, днем солнце еще прогревает землю, и на дорогах становится грязно. Поэтому наши предки говорили: «Первая пороша — не путь» и «Бездорожье хулить — по белу свету не ходить», понимая, что эта погода вскоре устаканится.

Народная мудрость накопила множество примет на Иларионов день:

Приметы, предвещающие грядущие холода и снег:

Если листья с деревьев не полностью опали, зима будет холодной и суровой

Деревья покрыты инеем с вечера — следующий день будет ясным и морозным

На окнах появились причудливые морозные узоры — зима будет долгой и обильной снегом

Кошка тянется к теплой печи — скоро наступят холода

Облака быстро движутся по небу — к метели или сильному снегопаду

Снегири громко поют во дворе — к скорым морозам и обильным снегопадам

Вороны сидят на верхних ветках деревьев — к усилению ветра

Алый закат и чистое ночное небо — к ясной и морозной погоде

Приметы, касающиеся характера зимы и урожая:

Если снег выпадет на мерзлую почву и останется — в следующем году ожидается хороший урожай хлеба

Если снег ляжет на сырую землю и не растает — весной рано зацветут подснежники

Если на Иларионов день стоит ясная погода и небо чистое, температура вскоре начнет резко падать

Юго-восточный ветер сулит потепление на несколько дней

Если дым в любую погоду поднимается столбом — погода скоро наладится

Что можно делать 3 ноября 2025 года

На Иларионов день существовало множество благодатных традиций и обычаев, которые люди соблюдали для привлечения благословения и позитивных изменений в жизни.

Семейные встречи и общение: Этот день считался благоприятным для налаживания отношений и укрепления связей. В Иларионов день принято навещать родственников и приглашать их в гости. Люди ценили искренность в общении — каждый мог высказать своё мнение, и окружающие старались внимательно прислушаться к услышанному.

Домашние работы: 3 ноября занимались уборкой жилого пространства. Делали перестановку мебели, выкидывали давно не используемые вещи, протирали пыль с полок и предметов. По поверьям, такая забота о доме притягивала положительную энергию и защищала жилище.

Рукоделие: Одной из главных традиций этого дня было рукоделие. Девушки и женщины собирались вечером вместе, делились новостями, вязали, вышивали и шили. По древним верованиям, каждая нитка, вплетённая в работу в Иларионов день, образует волшебный магический узел, несущий защиту и удачу.

Продолжение после рекламы

Гадания и магические ритуалы: День считался благоприятным для магических обрядов, направленных на будущее. Молодые и одинокие девушки устраивали гадания на суженого, ищя ответы на вопросы о личной судьбе.

Помощь усопшим: По старинным поверьям, в Иларионов день умершие приходили к живым в облике птиц. Люди следили за пернатыми — если рядом постоянно кружила одна и та же птица, это считалось подсказкой от загробного мира. В некоторых регионах специально рассыпали зерно и хлебные крошки на перекрестках, чтобы приманить и успокоить души неупокоенных умерших, особенно самоубийц, некрещеных детей и тех, кто прожил греховную жизнь.

Передача эзотерических знаний: В старину знахарки подыскивали себе учениц именно в этот день для передачи мистических знаний. Считалось плохой приметой отказывать от такого предложения.

Что запрещено делать на Иларионов день 3 ноября 2025 года

Наряду с благодатными делами, на Иларионов день существовало множество строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло привлечь беды и несчастья.

Запреты, связанные с путешествиями: Это был крайне неблагоприятный день для дальних поездок и путешествий. Если все же необходимо было в пути, то перед дорогой рекомендовалось прочесть молитву «Отче наш» и поцеловать нательный крестик — считалось, что только таким образом можно обезопасить себя от аварий и несчастных случаев. Старцы советовали не сидеть на тропинках, громко разговаривать, хохотать и петь песни в пути — это привлекало внимание темных сил.

Денежные и материальные запреты: Нельзя было поднимать чужие вещи и деньги с земли. По верованиям, такие находки могли притянуть болезни и финансовые затруднения на всю оставшуюся жизнь. Также не рекомендовалось выносить из дома старые вещи — считалось, что вместе с ними уходила защитная энергия жилища.

Запреты на домашние работы: Не рекомендовалось менять постельное белье, так как это нарушало сон и притягивало тревожные видения. Также воздерживались от ремонта и починки предметов — по старинному поверью, они вскоре вновь приходили в негодность, и усилия оказывались напрасными.

Социальные запреты: Нельзя было браниться, ссориться, жаловаться и сплетничать — это приводило к затянувшейся тоске и унынию. Запрещалось отказывать в милостыне или грубо прогонять просящего — верили, что такой поступок навлекает на дом бедность и нужду.

Запреты на предметы в доме: На ночь не рекомендовалось оставлять на столе острые предметы (ножи, иголки, ножницы). По поверью, они привлекали нечисть и провоцировали ночные кошмары у членов семьи.

Продолжение после рекламы

Запреты на важные решения: Крайне неудачным днем считалось для сватовства и объявления помолвки. В браке, заключенном на Иларионов день, ожидались разногласия, и такой союз мог не продлиться долго. Вообще жениться в этот день считалось очень плохой приметой — брак был обречен на развод и распад.