Тюменцы массово берут образовательные кредиты
Студенты все чаще выбирают высшие учебные заведения для получения образования
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюменской области объемы кредитов, взятых на оплату образовательных услуг, за год выросли на 39%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Объем кредитного портфеля по образовательным займам в Тюменской области достиг 691 миллион рублей по состоянию на начало октября 2025 года. Это на 39% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 497,3 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве журналистам РБК Тюмень.
Эксперты считают, что образовательный кредит является одним из самых выгодных. Как правило ставка по нему не превышает 3%. Рост объясняется тем, что все чаще студенты выбирают более перспективные и дорогие направления, а вузы при этом поднимают стоимость обучения.
