Общество

Тюменцы массово берут образовательные кредиты

02 ноября 2025 в 14:53
Студенты все чаще выбирают высшие учебные заведения для получения образования

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области объемы кредитов, взятых на оплату образовательных услуг, за год выросли на 39%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Объем кредитного портфеля по образовательным займам в Тюменской области достиг 691 миллион рублей по состоянию на начало октября 2025 года. Это на 39% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 497,3 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве журналистам РБК Тюмень.

Эксперты считают, что образовательный кредит является одним из самых выгодных. Как правило ставка по нему не превышает 3%. Рост объясняется тем, что все чаще студенты выбирают более перспективные и дорогие направления, а вузы при этом поднимают стоимость обучения.

