Тюменцы массово берут образовательные кредиты

В Тюменской области объемы кредитов, взятых на оплату образовательных услуг, за год выросли на 39%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Объем кредитного портфеля по образовательным займам в Тюменской области достиг 691 миллион рублей по состоянию на начало октября 2025 года. Это на 39% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 497,3 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве журналистам РБК Тюмень.