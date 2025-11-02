Главный юрист ЦАХАЛа, одобрившая изнасилования палестинцев, уходит в отставку

Прокурор ЦАХАЛа ушла в отставку после скандала со слитыми в интернет видео с изнасилованиями израильскими резервистами палестинских заключенных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный военный юрист при Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-майор Йифат Томер-Иерушалми подала в отставку после того, как одобрила утечку видео с изнасилованием палестинских заключенных в лагере Сде Тейман, совершенные израильскими резервистами.

«Решение было принято спустя несколько часов после того, как Томер-Иерушалми была уволена начальником генштаба армии режима Эялем Замиром в связи с ее возможной причастностью к публикации видеороликов жестокого обращения солдат с палестинским заключённым в печально известном центре содержания под стражей базе Сде-Тейман», — передает Paris Today, ссылаясь на исламское информационное агентство IRNA. Сама уже экс-прокурор заявила, что берет на себя полную ответственность за произошедшее, сообщает argumenti.ru.

По информации израильских правозащитных организаций, несмотря на отставку высокопоставленного военного юриста, резервисты, участвовавшие в инциденте, избежали уголовного преследования. Все обвинения против военнослужащих, фигурировавших в деле об издевательствах в лагере Сде Тейман, были сняты военной прокуратурой. Правозащитники называют такое решение «двойными стандартами в системе военной юстиции», когда ответственность несет чиновник за разглашение информации, а не исполнители противоправных действий.

