Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Главный юрист ЦАХАЛа, одобрившая изнасилования палестинцев, уходит в отставку

02 ноября 2025 в 15:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прокурор ЦАХАЛа ушла в отставку после скандала со слитыми в интернет видео с изнасилованиями израильскими резервистами палестинских заключенных

Прокурор ЦАХАЛа ушла в отставку после скандала со слитыми в интернет видео с изнасилованиями израильскими резервистами палестинских заключенных

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный военный юрист при Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-майор Йифат Томер-Иерушалми подала в отставку после того, как одобрила утечку видео с изнасилованием палестинских заключенных в лагере Сде Тейман, совершенные израильскими резервистами.

«Решение было принято спустя несколько часов после того, как Томер-Иерушалми была уволена начальником генштаба армии режима Эялем Замиром в связи с ее возможной причастностью к публикации видеороликов жестокого обращения солдат с палестинским заключённым в печально известном центре содержания под стражей базе Сде-Тейман», — передает Paris  Today, ссылаясь на исламское информационное агентство IRNA. Сама уже экс-прокурор заявила, что берет на себя полную ответственность за произошедшее, сообщает argumenti.ru.

По информации израильских правозащитных организаций, несмотря на отставку высокопоставленного военного юриста, резервисты, участвовавшие в инциденте, избежали уголовного преследования. Все обвинения против военнослужащих, фигурировавших в деле об издевательствах в лагере Сде Тейман, были сняты военной прокуратурой. Правозащитники называют такое решение «двойными стандартами в системе военной юстиции», когда ответственность несет чиновник за разглашение информации, а не исполнители противоправных действий.

Продолжение после рекламы

Ранее Израиль также обвиняли в геноциде местного населения в Газе. Причем об этом сообщали даже в ООН, тем не менее в МИД Израиля заявляли, что это ложь. В настоящее время проходят переговоры между ХАМАС и ЦАХАл о прекращении конфликта на Ближнем Востоке. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал