Крупную IT-компанию RC Group заподозрили в мошенничестве

В Екатеринбурге на IT-компанию RC Group, которая предлагала франшизу кэшбек-сервиса стоимостью от 20 до 450 тысяч рублей, возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«А в итоге ты отдаешь 350 тысяч и такой — а где я? Работа заключается в том, чтобы приманить еще твоих друзей», — приводит слова пострадавшей Карины Гулиевской РЕН ТВ. По ее словам, компания продает возможность распространять платный доступ с привилегиями к кэшбек-сервису, называя это франшизой.

В сообщении также сообщается, что всего за несколько кликов граждане оформляют статус дистрибьюторов IT-компании, заплатив за это от 20 до 450 тысяч рублей. Организаторы гарантируют участникам быстрый возврат вложенных средств и возможность получения реального дохода. Однако на практике достичь обещанных результатов удается далеко не всем — число пострадавших исчисляется тысячами.

Журналистам РЕН ТВ удалось попасть на презентацию компании во Владимире. Офисы дистрибьюторов работают без вывесок и опознавательных знаков, попасть туда можно только по приглашению. На официальном сайте RC Group указаны крупные федеральные ритейлеры в качестве партнеров, однако представители этих компаний опровергли сотрудничество.