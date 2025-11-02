Байден получил «пощечину от Бога» перед выборами в 2024 году
Преемницой Байдена на выборах президента США в 2024 году в итоге стала Камала Харрис
Фото: Official White House / Adam Schultz
Экс-президент США Джо Байден заразился коронавирусом в разгар предвыборной кампании против Дональда Трампа. Его советники восприняли это как «пощечину Бога». Об этом говорится в книге журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».
«Бог подавал нам какие-то сигналы. А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом», — приводит Карл слова советника. Цитату из книги публикует ТАСС.
Как отметил Карл, Байден не стал оглашать решение о снятии своей кандидатуры в формате телевизионного обращения по причине плохого самочувствия. В связи с этим его команда приняла решение сперва обнародовать письменное заявление, а после выступить перед нацией через несколько дней. Впоследствии преемницей Байдена в президентской гонке стала Камала Харрис.
Байден принял решение о выходе из предвыборной гонки в июле 2024 года после неудачного выступления на дебатах с Трампом. Его преемница Камала Харрис впоследствии проиграла выборы республиканцу. По данным Washington Post, экс-президент продолжает испытывать горечь по поводу вынужденного ухода из гонки и в настоящее время занимается написанием мемуаров, работает над созданием своей президентской библиотеки и проходит лечение рака предстательной железы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.