Байден получил «пощечину от Бога» перед выборами в 2024 году

Преемницей Байдена на выборах президента США в 2024 году в итоге стала Камала Харрис

Экс-президент США Джо Байден заразился коронавирусом в разгар предвыборной кампании против Дональда Трампа. Его советники восприняли это как «пощечину Бога». Об этом говорится в книге журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

«Бог подавал нам какие-то сигналы. А потом он шлепнул его по лицу, заразив ковидом», — приводит Карл слова советника. Цитату из книги публикует ТАСС.

Как отметил Карл, Байден не стал оглашать решение о снятии своей кандидатуры в формате телевизионного обращения по причине плохого самочувствия. В связи с этим его команда приняла решение сперва обнародовать письменное заявление, а после выступить перед нацией через несколько дней. Впоследствии преемницей Байдена в президентской гонке стала Камала Харрис.

