Общество

Врачи из Малайзии удивились осеннему снегопаду в Кургане. Фото

02 ноября 2025 в 15:19
В Кургане прошел сильный снегопад

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во дворе Центра Илизарова в Кургане врачи из Малайзии изумились первому снегу. У них на родине снег шел последний раз семь лет назад. Об этом рассказали представители медцентра.

«Снег в Малайзии падал последний раз несколько минут в 2018 году, при этом толщина покрова была всего 2-3 миллиметра. Гости из Юго-Восточной Азии насладились видом снегопада в Кургане», — сообщается в паблике Центра Илизарова во «ВКонтакте».

Врачи в Центре Илизарова

Фото: Центр Илизарова ВК

На прощание с Курганом зарубежные врачи сделали селфи на фоне памятника Гавриилу Илизарову. Они увозят с собой счастливые впечатления от посещения города.

