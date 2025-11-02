Врачи из Малайзии удивились осеннему снегопаду в Кургане. Фото
В Кургане прошел сильный снегопад
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Во дворе Центра Илизарова в Кургане врачи из Малайзии изумились первому снегу. У них на родине снег шел последний раз семь лет назад. Об этом рассказали представители медцентра.
«Снег в Малайзии падал последний раз несколько минут в 2018 году, при этом толщина покрова была всего 2-3 миллиметра. Гости из Юго-Восточной Азии насладились видом снегопада в Кургане», — сообщается в паблике Центра Илизарова во «ВКонтакте».
Врачи в Центре Илизарова
Фото: Центр Илизарова ВК
На прощание с Курганом зарубежные врачи сделали селфи на фоне памятника Гавриилу Илизарову. Они увозят с собой счастливые впечатления от посещения города.
