В Кургане прошел сильный снегопад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во дворе Центра Илизарова в Кургане врачи из Малайзии изумились первому снегу. У них на родине снег шел последний раз семь лет назад. Об этом рассказали представители медцентра.

«Снег в Малайзии падал последний раз несколько минут в 2018 году, при этом толщина покрова была всего 2-3 миллиметра. Гости из Юго-Восточной Азии насладились видом снегопада в Кургане», — сообщается в паблике Центра Илизарова во «ВКонтакте».

Врачи в Центре Илизарова Фото: Центр Илизарова ВК