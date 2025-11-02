Терапевт перечислил самые опасные инфекционные заболевания для пенсионеров
Люди старше 60 лет подвдержены инфекционным заболеваниям, предупредил врач-терапевт
Люди старше 60 лет входят в группу повышенного риска по развитию тяжелых инфекционных заболеваний из-за естественных возрастных изменений организма. В частности, пожилые чаще всего сталкиваются с понижением иммунитета и хроническими заболеваниями сердца, сосудов и эндокринной системы в целом, а также гриппом и пневмонией. Об этом рассказал журналистам врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов.
«Это [повышение инфекционных заболеваний] связано с естественными возрастными изменениями организма: снижается активность иммунной системы, чаще возникают хронические заболевания сердца, сосудов, дыхательной и эндокринной систем. „, — пояснил Абызов в беседе с RT. Среди наиболее опасных инфекций эксперт назвал грипп, который может вызвать серьезные осложнения: пневмонию, сердечную недостаточность и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
Также угрозу представляет пневмония, вызванная вирусами, бактериями или грибами. Менингококковый менингит способен привести к потере слуха, нарушению двигательных функций и снижению когнитивных способностей. Инфекции мочевыводящих путей могут спровоцировать почечную недостаточность, а туберкулез остается опасным из-за длительного бессимптомного течения. Для профилактики врач рекомендует ежегодную вакцинацию против гриппа, прививки от менингококка и пневмококка, регулярные медосмотры и соблюдение рекомендаций лечащего врача при хронических заболеваниях.
Обычно сезон гриппа начинается в районе октября. Пик циркуляции вируса гриппат радиционно приходится на середину-конец ноября, при этом для людей старше 60 лет грипп представляет повышенную опасность из-за возрастного снижения иммунитета и наличия хронических заболеваний сердца, сосудов и эндокринной системы.
