В Свердловской области подготовили сотни единиц техники к зимнему сезону

Всего подготовлено 687 единиц техники для уборки снега

В Свердловской области для уборки снега и противогололедной обработки региональных трасс подготовили 687 единиц специализированного транспорта. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер.

«Всего в региональном парке — 687 единиц техники для уборки снега: из них 270 комбинированных дорожных машин, 109 автогрейдеров, 120 автомобилей с отвалом, 80 погрузчиков, 58 тракторов, 50 единиц другой техники», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. Также на региональных трассах установили 57 комплексных постов дорожного контроля с автоматическими метеостанциями и видеокомплексами.

Система фиксирует гололед и снег на проезжей части, ведет фотомониторинг дорожной обстановки и выдает прогноз погоды на двое суток. Информация поступает в круглосуточную диспетчерскую службу для немедленного реагирования на аварийные ситуации.

