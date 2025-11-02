В Свердловской области подготовили сотни единиц техники к зимнему сезону
Всего подготовлено 687 единиц техники для уборки снега
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области для уборки снега и противогололедной обработки региональных трасс подготовили 687 единиц специализированного транспорта. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер.
«Всего в региональном парке — 687 единиц техники для уборки снега: из них 270 комбинированных дорожных машин, 109 автогрейдеров, 120 автомобилей с отвалом, 80 погрузчиков, 58 тракторов, 50 единиц другой техники», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. Также на региональных трассах установили 57 комплексных постов дорожного контроля с автоматическими метеостанциями и видеокомплексами.
Система фиксирует гололед и снег на проезжей части, ведет фотомониторинг дорожной обстановки и выдает прогноз погоды на двое суток. Информация поступает в круглосуточную диспетчерскую службу для немедленного реагирования на аварийные ситуации.
Для борьбы с гололедом заготовили 80,2 тысячи кубометров пескосоляной смеси и противоледный реагент «Бионорд», эффективный при экстремально низких температурах. По области развернули 87 баз для хранения реагентов.
