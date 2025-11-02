Мэр района стал главным боксером ЯНАО

«Принял почетную и значимую для меня миссию — возглавил окружную Федерацию бокса. Такое решение приняли на заседании учредителей региональной общественной организации», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.

Должность исполнительного директора занял Сергей Сманцер. Трапезников подчеркнул, что бокс в районе развивают с 1988 года, а всего на Ямале в этот вид спорта вовлечено почти 1700 детей.