Мэр района стал главным боксером ЯНАО

Мэр Пуровского района ЯНАО Трапезников возглавил окружную Федерацию бокса
02 ноября 2025 в 15:29
На Ямале боксом занимается порядка 1700 детей

На Ямале боксом занимается порядка 1700 детей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Пуровского района ЯНАО Кирилл Трапезников занял пост главы окружной Федерации бокса. Новостью он поделился в соцсети.

«Принял почетную и значимую для меня миссию — возглавил окружную Федерацию бокса. Такое решение приняли на заседании учредителей региональной общественной организации», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.

Должность исполнительного директора занял Сергей Сманцер. Трапезников подчеркнул, что бокс в районе развивают с 1988 года, а всего на Ямале в этот вид спорта вовлечено почти 1700 детей.

