Мэр района стал главным боксером ЯНАО
На Ямале боксом занимается порядка 1700 детей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Глава Пуровского района ЯНАО Кирилл Трапезников занял пост главы окружной Федерации бокса. Новостью он поделился в соцсети.
«Принял почетную и значимую для меня миссию — возглавил окружную Федерацию бокса. Такое решение приняли на заседании учредителей региональной общественной организации», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.
Должность исполнительного директора занял Сергей Сманцер. Трапезников подчеркнул, что бокс в районе развивают с 1988 года, а всего на Ямале в этот вид спорта вовлечено почти 1700 детей.
