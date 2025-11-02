Бразильскую спортсменку отстранили от соревнований из-за сомнений, что она является женщиной

Бразильскую спортсменку отстранили от соревнований из-за подозрений, что она может не являться женщиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Албанская волейбольная федерация дисквалифицировала бразильскую спортсменку Найару Феррейру из-за подозрений, что она может являться трансгендером (относится к движению ЛГБТ, признанному в России запрещенным и экстремистским) Об этом сообщает BalkanInsight.

«Албанская федерация волейбола (FSHV) несколько недель назад отстранила Феррейру от соревнований и потребовала пройти гендерный тест после жалобы со стороны женского волейбольного клуба „Поградечи“», — передают журналисты. Сама спортсменка оказалась шокирована сомнениями, что она может не являться женщиной.

На это уже отреагировал уполномоченный по защите от дискриминации в Албании Роберт Гайда, заявив, что дело основано на предвзятости, а решение об отстранении Феррейры носит дискриминационный характер. Тренер «Динамо» также назвал решение отстранить Феррейру необоснованным и опасным прецедентом. Бразильянка играет на профессиональном уровне с сезона 2007/08. Сама спортсменка также призналась, что была шокирована решением федерации и заявила, что на 100% является женщиной.

Ранее был схожий скандал, когда алжирской чемпионке Олимпиады в Париже по боксу Иман Хелиф также запретили выступать в женских соревнованиях из-за сомнений в ее поле. Тогда она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.