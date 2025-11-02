Трасса в районе хребта Уреньга оказалась частично заблокирована Фото: Илья Московец © URA.RU

На 1735-м километре автодороги М-5 «Урал» около города Златоуста (Челябинская область) произошло столкновение трех транспортных средств — автоцистерны, фуры и легкового автомобиля. По предварительным данным, два человека получили травмы и доставлены в больницу. После столкновения машины перекрыли дорогу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«Внимание! На 1735 км автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, два человека доставлены в медицинское учреждение. Движение на трассе частично перекрыто», — уточнили в Госавтоинспекции региона.

Согласно опубликованному видео, в аварии в районе хребта Уреньга пострадали два большегрузных автомобиля и легковая машина. Обстоятельства ДТП и причины столкновения выясняются.

Часть водителей объезжает затор через Кусу и Медведевку. Другие двигаются у места ДТП по обочине.

Ранее челябинцев предупредили о приближении снежного шторма. В отдельных районах области прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами не исключены гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, а в горах — гололедица.