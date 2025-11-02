Челябинская трасса М5 встала в пробку из-за крупного ДТП с большегрузами. Видео
Трасса в районе хребта Уреньга оказалась частично заблокирована
На 1735-м километре автодороги М-5 «Урал» около города Златоуста (Челябинская область) произошло столкновение трех транспортных средств — автоцистерны, фуры и легкового автомобиля. По предварительным данным, два человека получили травмы и доставлены в больницу. После столкновения машины перекрыли дорогу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
«Внимание! На 1735 км автодороги М-5 „Урал“ произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, два человека доставлены в медицинское учреждение. Движение на трассе частично перекрыто», — уточнили в Госавтоинспекции региона.
Согласно опубликованному видео, в аварии в районе хребта Уреньга пострадали два большегрузных автомобиля и легковая машина. Обстоятельства ДТП и причины столкновения выясняются.
Часть водителей объезжает затор через Кусу и Медведевку. Другие двигаются у места ДТП по обочине.
Ранее челябинцев предупредили о приближении снежного шторма. В отдельных районах области прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами не исключены гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, а в горах — гололедица.
Личный состав региональной Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы. Автомобилистам, которые еще не сменили летние шины на зимние, а также водителям с малым опытом вождения рекомендовали отказаться от поездок в ближайшие дни.
