Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Женщина погибла в результате детонации дрона в Белгородской области

02 ноября 2025 в 16:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Белгородской области из-за детонации дрона пострадали четверо человек

В Белгородской области из-за детонации дрона пострадали четверо человек

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В хуторе Кургашки Валуйского округа Белгородской области из-за взрыва дрона погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Одна женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что пострадали всего четверо человек, они доставлены в Валуйскую ЦРБ.

Гладков добавил, что еще две женщины и мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии и остается в медучреждении. Остальные раненые отпущены на амбулаторное лечение. Отмечается, что во время детонации также был поврежден автомобиль.

Продолжение после рекламы

Ранее в селе Сергиевка Краснояружского района мирный житель получил минно-взрывные и осколочные ранения при взрыве дрона, также доставленный в медучреждение региона. Подобные инциденты с участием беспилотных летательных аппаратов регулярно происходят на территории приграничных районов Белгородской области.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал