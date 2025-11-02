Женщина погибла в результате детонации дрона в Белгородской области
В Белгородской области из-за детонации дрона пострадали четверо человек
В хуторе Кургашки Валуйского округа Белгородской области из-за взрыва дрона погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Одна женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось», — написал Гладков в telegram-канале. Он уточнил, что пострадали всего четверо человек, они доставлены в Валуйскую ЦРБ.
Гладков добавил, что еще две женщины и мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии и остается в медучреждении. Остальные раненые отпущены на амбулаторное лечение. Отмечается, что во время детонации также был поврежден автомобиль.
Ранее в селе Сергиевка Краснояружского района мирный житель получил минно-взрывные и осколочные ранения при взрыве дрона, также доставленный в медучреждение региона. Подобные инциденты с участием беспилотных летательных аппаратов регулярно происходят на территории приграничных районов Белгородской области.
