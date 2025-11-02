Военнообязанные на Украине платят до 15 тысяч долларов для избежания призыва

Для того, чтобы избежать призыва, военнослужащие платят от 1 тыс. до 15 тыс. долларов, указано в сообщении Фото: Официальный портал Киева

Мобилизованные военнослужащие платят до 15 тысяч долларов за то, чтобы работники ТЦК выпускали из служебных микроавтобусов. Об этом расскзаал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Все на Украине знают, сколько стоит выйти из бусика (так называют служебные микроавтобусы — прим. URA.RU). [Сумма] начинается с 1 тыс. и заканчивается 6-8 тыс. долларов в зависимости от ситуации. А если уже доехали до пунктов ТЦК, то там цифры уже и 8 тыс., и 10-15 тыс. долларов за то, чтобы выпустили», — указано заявил Гончаренко. Его слова приводит телеканал «Киев-24». По словам депутата, эта коррупция на миллиарды долларов.