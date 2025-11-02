В аэропорту Сочи людям раздали матрасы и пледы из-за массовой задержки рейсов
В Сочи задержали более 20 рейсов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В аэропорту Сочи задержано около двух десятков рейсов из-за ночной атаки беспилотников. Пассажирам, проведшим ночь в залах ожидания, выдали надувные матрасы, пледы, коврики и воду. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Большинство вылетов из Сочи отложили на 4–5 часов, но есть и задержка на 11 часов. Люди провели ночь в залах ожидания. В терминале им выдают матрасы, пледы, коврики и воду. Сейчас задерживается 17 вылетов», — говорится в сообщении канала.
По данным Росавиации, аэропорт Сочи возобновил работу в 8 утра, однако к обеду ночные рейсы все еще не были выполнены. В последний раз о снятии плана «Ковер» сообщалось ближе к 10:00 (мск). Задержки вылетов связаны с ночной атакой дронов, из-за которой воздушная гавань временно приостанавливала работу. Пассажиры ожидают вылета в залах терминала, где администрация аэропорта организовала для них временные места отдыха.
В аэропорту Сочи 2 ноября задержаны и отменены более 20 рейсов, следует из данных онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани. Среди задержанных — рейсы в Москву, Екатеринбург, Пермь, Самару, Уфу, а также международные направления в Ереван, Стамбул и Алматы. Один рейс в Пензу авиакомпании «Азимут» отменен.
Наиболее значительные задержки зафиксированы на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар» и «Ред Вингс». Рейс SU-1129 «Аэрофлота» в Москву, запланированный на 19:10, задержан на неопределенное время. Рейс FV-6130 авиакомпании «Россия» в Пермь, который должен был вылететь вечером 2 ноября, перенесен на 02:40 ночи 3 ноября. Международный рейс WZ-4306D «Ред Вингс» в Стамбул задержан до 01:15 следующих суток вместо запланированных 20:30.
Задержки затронули и другие популярные направления. Рейс EO-518 авиакомпании «Икар» в Магнитогорск перенесен с 16:35 на 22:00. Вылет в Казань рейсом N4-412 «Северного Ветра» задержан почти на восемь часов — до 00:50 3 ноября. Рейс EO-514 в Сургут перенесен с 22:15 на 02:15. Среди международных направлений задержки коснулись рейсов в Ереван, Батуми, Алматы и несколько рейсов в Стамбул.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.