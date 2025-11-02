В аэропорту Сочи людям раздали матрасы и пледы из-за массовой задержки рейсов

В Сочи задержали более 20 рейсов Фото: Илья Московец © URA.RU

В аэропорту Сочи задержано около двух десятков рейсов из-за ночной атаки беспилотников. Пассажирам, проведшим ночь в залах ожидания, выдали надувные матрасы, пледы, коврики и воду. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Большинство вылетов из Сочи отложили на 4–5 часов, но есть и задержка на 11 часов. Люди провели ночь в залах ожидания. В терминале им выдают матрасы, пледы, коврики и воду. Сейчас задерживается 17 вылетов», — говорится в сообщении канала.

По данным Росавиации, аэропорт Сочи возобновил работу в 8 утра, однако к обеду ночные рейсы все еще не были выполнены. В последний раз о снятии плана «Ковер» сообщалось ближе к 10:00 (мск). Задержки вылетов связаны с ночной атакой дронов, из-за которой воздушная гавань временно приостанавливала работу. Пассажиры ожидают вылета в залах терминала, где администрация аэропорта организовала для них временные места отдыха.

В аэропорту Сочи 2 ноября задержаны и отменены более 20 рейсов, следует из данных онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани. Среди задержанных — рейсы в Москву, Екатеринбург, Пермь, Самару, Уфу, а также международные направления в Ереван, Стамбул и Алматы. Один рейс в Пензу авиакомпании «Азимут» отменен.

Наиболее значительные задержки зафиксированы на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар» и «Ред Вингс». Рейс SU-1129 «Аэрофлота» в Москву, запланированный на 19:10, задержан на неопределенное время. Рейс FV-6130 авиакомпании «Россия» в Пермь, который должен был вылететь вечером 2 ноября, перенесен на 02:40 ночи 3 ноября. Международный рейс WZ-4306D «Ред Вингс» в Стамбул задержан до 01:15 следующих суток вместо запланированных 20:30.