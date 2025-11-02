Трагедия произошла в седьмом микрорайоне Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) утром 2 ноября на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов прохожие обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Мужчина не подавал признаков жизни Фото: telegram-канал «Типичный Тобольск»





«Мужчину обнаружили утром, лежащим на козырьке подъезда жилого дома номер 26 в 7-м микрорайоне», — сообщили очевидцы. Они уточнили, что мужчина не подавал признаков жизни, позже стало известно, что он погиб.