В Тобольске найдено тело мужчины на козырьке многоэтажки. Фото
Трагедия произошла в седьмом микрорайоне
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тобольске (Тюменская область) утром 2 ноября на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов прохожие обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск».
Мужчина не подавал признаков жизни
«Мужчину обнаружили утром, лежащим на козырьке подъезда жилого дома номер 26 в 7-м микрорайоне», — сообщили очевидцы. Они уточнили, что мужчина не подавал признаков жизни, позже стало известно, что он погиб.
На место были вызваны МЧС и скорая помощь. Предположительно, он выпал из окна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается.
