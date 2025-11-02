Логотип РИА URA.RU
В Тобольске найдено тело мужчины на козырьке многоэтажки. Фото

02 ноября 2025 в 16:09
Трагедия произошла в седьмом микрорайоне

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) утром 2 ноября на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов прохожие обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Мужчина не подавал признаков жизни

Фото: telegram-канал «Типичный Тобольск»


«Мужчину обнаружили утром, лежащим на козырьке подъезда жилого дома номер 26 в 7-м микрорайоне», — сообщили очевидцы. Они уточнили, что мужчина не подавал признаков жизни, позже стало известно, что он погиб.

На место были вызваны МЧС и скорая помощь. Предположительно, он выпал из окна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается.

