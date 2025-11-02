Бастрыкин взялся за расследование смертельного ДТП в Тюменской области

Машина с подростками перевернулась в кювет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области год назад произошло ДТП, в котором погиб 19-летний пассажир. До сих пор виновник трагедии не понес наказание. Мама погибшего юноши обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«Жительница Тюменской области обратилась по вопросу длительного непривлечения к ответственности виновника ДТП, в результате которого погиб ее 19-летний сын. В октябре прошлого года на автодороге город Тюмень — село Нижняя Тавда несовершеннолетний водитель, не имевший права управления легковым автомобилем, допустил съезд в кювет. Инициирован вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в производство ГУ СК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства.