Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Бастрыкин взялся за расследование смертельного ДТП в Тюменской области

02 ноября 2025 в 16:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Машина с подростками перевернулась в кювет

Машина с подростками перевернулась в кювет

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменской области год назад произошло ДТП, в котором погиб 19-летний пассажир. До сих пор виновник трагедии не понес наказание. Мама погибшего юноши обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«Жительница Тюменской области обратилась по вопросу длительного непривлечения к ответственности виновника ДТП, в результате которого погиб ее 19-летний сын. В октябре прошлого года на автодороге город Тюмень — село Нижняя Тавда несовершеннолетний водитель, не имевший права управления легковым автомобилем, допустил съезд в кювет. Инициирован вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в производство ГУ СК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло в октябре прошлого года. Несмотря на помощь медиков юноша скончался в ноябре того же года. Бастрыкин поручил главе регионального СК РФ организовать передачу дела для расследования в Главное Управление.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал