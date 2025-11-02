Бизнесмен из Азербайджана организовал подпольный розлив алкоголя в Екатеринбурга

Вместе с паленым алкоголем нашли коробки с бутылками и этикетками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции в кальян-баре на улице Первомайской. Заведение принадлежит азербайджанскому бизнесмену Алиев Гейдер Насраддин оглы, ранее привлекавшемуся к ответственности за незаконную торговлю винным мороженым, сообщил член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«В помещениях обнаружили десятки пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью неизвестного происхождения, которая здесь же вручную через обычную воронку разливалась по бутылкам. В коробках также нашли тару и этикетки — в общем, полноценный цех», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

По его словам, действия предпринимателя подпадают под статью 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Продолжение после рекламы

Вся изготовленная продукция и оборудование изъяты в качестве вещественных доказательств. Как уточняется, в самом заведении посетителям также подавали водку, коньяк и другой крепкий алкоголь без соответствующей лицензии на его реализацию.