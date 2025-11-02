Челябинский «Трактор» вырвал победу на домашней арене у «Сибири»

«Трактор» встретился на домашней ледовой арене с сибиряками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хоккейная команда «Трактор» победила «Сибирь» на родной ледовой арене в Челябинске. Очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Матч закончился со счетом 4:3. „Трактор“ вырвал победу в напряженной борьбе», — уточнил корреспондент.

На 19-й минуте счет открыла «Сибирь». Шайбу в ворота челябинцев забросил Сергей Шикоров. Далее, во втором периоде, «черно-белые» ответили двумя голами. Отличились Василий Глотов, а затем Джордан Гросс.

Владимир Ткачев из «Сибири» на 38-й минуте сравнял счет — 2:2. Еще спустя полторы минуты игры Владислав Юсупов из «Трактора» ответил третьей шайбой.

Заключительный период начался с гола Александра Першакова — на 43-й минуте сибиряки опять выровняли счет, но челябинцы не думали сдаваться. Отрыв «Трактору» в итоге обеспечил Александр Кадейкин.

Как сообщало URA.RU, в пятницу, 31 октября, «Трактор» выиграл у казахстанского «Барыса» со счетом 6:3. Ранее команды встречались в нынешнем сезоне дважды — 7 сентября в Астане и 9 октября в Челябинске.