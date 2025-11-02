Пермяки более 18 часов не могут вылететь из Сочи

Согласно данным электронного табло аэропорта «Большое Савино», рейс Сочи — Пермь, выполняемый авиакомпанией «Россия», прибудет с опозданием в 18 часов 40 минут. Аналогичная ситуация сложилась и с вылетом из Перми — отправление откладывается почти на 18 часов.

«Рейс FV 6130 Пермь — Сочи, который должен были вылететь 2 ноября в 06:50, перенесен на 3 ноября на 00:45. FV 6129 Сочи — Пермь с плановым вылетом в 05:05 отложен до 23:45», — следует из онлайн-табло пермского аэропорта. Задержки происходят из-за ночной атаки БПЛА.

В аэропорту Сочи задержано около двух десятков рейсов. Несмотря на то, что аэропорт возобновил работу в 8 утра, к обеду ночные рейсы все еще не были выполнены. В последний раз о снятии плана «Ковер» сообщалось ближе к 10:00 (мск). Задержки вылетов связаны с ночной атакой дронов, из-за которой воздушная гавань временно приостанавливала работу.