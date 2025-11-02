Кабина лифта с женщиной сорвалась с высоты 13 этажа в доме в Москве

Кабина лифта с женщиной внутри сорвалась с 13 этажа в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кабина лифта с женщиной сорвалась с высоты 13 этажа в жилом доме на улице Обручева в Москве. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ. Пострадавшую госпитализировали.

«Лифт сорвался и полетел вниз, механизм начал тормозить только на пятом этаже», — рассказали соседи по дому журналистам. По их словам, женщина находилась в кабине одна в момент происшествия.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в больницу. Информация о ее состоянии и тяжести полученных травм пока не уточняется. Обстоятельства инцидента выясняются.

