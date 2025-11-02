Кабина лифта с женщиной сорвалась с высоты 13 этажа в доме в Москве
Кабина лифта с женщиной внутри сорвалась с 13 этажа в Москве
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Кабина лифта с женщиной сорвалась с высоты 13 этажа в жилом доме на улице Обручева в Москве. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ. Пострадавшую госпитализировали.
«Лифт сорвался и полетел вниз, механизм начал тормозить только на пятом этаже», — рассказали соседи по дому журналистам. По их словам, женщина находилась в кабине одна в момент происшествия.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в больницу. Информация о ее состоянии и тяжести полученных травм пока не уточняется. Обстоятельства инцидента выясняются.
Недавно подобные происшествия происходили и в других регионах. Месяц назад, например, в жилом комплексе Екатеринбурга дважды сорвался лифт. Тогда кабина пролетела всего несколько этажей, пока не была остановлена системой безопасности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.