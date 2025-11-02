Мэр Кургана Науменко проверил стройку, где будет новый пирс и набережная. Фото
Науменко побывал на стройке в Заозерном районе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Заозерном микрорайоне Кургана появятся новый пирс и набережная у озера. Здесь проводится планировка участка. Об этом рассказал мэр Антон Науменко, который совершил объезд города в свой выходной день.
«Проверили содержание парка в четвертом микрорайоне Заозерного и заехали на озеро Черное. Здесь будет новая набережная с пирсами и деревянными настилами для горожан. Сейчас подрядчик работает над расчисткой рельефа. Благоустройство будет завершено в следующем году», — написал глава города в своем telegram-канале.
Науменко проконтролировал уборку улиц в условиях снегопада. Он обратил внимание коллег на внешний вид фасадов домов, вывески и объекты городской среды.
