Мэр Кургана Науменко проверил стройку, где будет новый пирс и набережная. Фото

02 ноября 2025 в 17:31
Науменко побывал на стройке в Заозерном районе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном микрорайоне Кургана появятся новый пирс и набережная у озера. Здесь проводится планировка участка. Об этом рассказал мэр Антон Науменко, который совершил объезд города в свой выходной день.

«Проверили содержание парка в четвертом микрорайоне Заозерного и заехали на озеро Черное. Здесь будет новая набережная с пирсами и деревянными настилами для горожан. Сейчас подрядчик работает над расчисткой рельефа. Благоустройство будет завершено в следующем году», — написал глава города в своем telegram-канале.

Науменко проконтролировал уборку улиц в условиях снегопада. Он обратил внимание коллег на внешний вид фасадов домов, вывески и объекты городской среды.

Науменко осмотрел стройку

Фото: telegram-канал Антона Науменко

