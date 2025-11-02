ВСУ платят до четырех тысяч долларов за уход из ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Комиссование из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоило для мобилизованных бойцов четыре тысячи долларов. Об этом российским журналистам рассказал доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Белый». По его словам, схема действовала при участии командования подразделений и территориальных центров комплектования.

«У меня случай был в 106-м батальоне. Это один человек просто уволился, он был мобилизованный, уволился, как по списанию, но он непосредственно заплатил за это деньги. Он говорил, что все это стоило 4 тысячи долларов, и год его никто не трогает», — рассказал доброволец батальона в беседе с РИА Новости.

Как уточнил «Белый», механизм незаконной демобилизации работал на разных уровнях военной иерархии. Схема охватывала как командование батальона, так и территориальные центры комплектования. После оплаты военнослужащий получал возможность вернуться домой и не привлекаться к воинской службе. Доброволец отметил, что наблюдал, как мобилизованный покинул часть, однако дальнейшая его судьба осталась неизвестной.

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса сформирован из бывших военнослужащих ВСУ, создавших освободительное движение. Бойцы подразделения участвовали в операциях на стороне ВС РФ по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других населенных пунктов Донбасса. В настоящее время добровольцы выполняют боевые задачи на красноармейском направлении.