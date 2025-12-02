Народные приметы 3 декабря: что нельзя делать в день Прокла

В этот день наши предки старались не выходить из дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

3 декабря в народе называли днем Прокла. В этот период наши предки проводили генеральную уборку в домах и выбрасывали старые вещи. Они верили, что так можно очистить свою жизнь от негатива и «темных сил». Подробнее о традициях и приметах дня — в материале URA.RU.

Какой церковный праздник 3 декабря: история и смысл

3 декабря православные вспоминают святого Прокла, жившего в V веке в Константинополе. В юные годы он изучал богословие под руководством Иоанна Златоуста, благодаря чему глубоко освоил Евангелие и приобрел дар проповедника.

После смерти Иоанна Златоуста Прокл был возведен в сан архиепископа. В этом звании он активно распространял и отстаивал православное учение. Согласно церковному преданию, во время одного из молебнов произошло землетрясение. Жители Константинополя вместе со священнослужителями горячо молились о том, чтобы Господь сохранил город и его население.

В этот момент одному из детей, находившихся на службе, было ниспослано видение: он заявил, что видел ангелов, читающих неизвестную ему молитву. Когда горожане вслед за ребенком стали повторять услышанные слова, подземные толчки прекратились.

В течение 12 лет Прокл возглавлял кафедру архиепископа Константинополя. За время своего служения он оказал помощь большому числу горожан: предоставлял приют людям, живущим в бедности.

Народный праздник 3 декабря — День Прокла

Наш предки в этот день прокладывали санный путь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На Руси 3 декабря называли днем Прокла. Наши предки верили, что в это время можно отогнать нечистую силу, которая прячется от холода под землей. Чтобы духи не выходили на поверхность, нужно было проклинать их последними словами.

Освобождали землю от «нечистой силы», так как к Проклову дню крестьяне обустраивали дорогу между населенными пунктами. Считалось, что именно к 3 декабря грунтовые дороги уже успевали подсохнуть после затяжных осенних дождей и покрывались первым устойчивым снежным покровом. В это время сельские жители прокладывали санный путь, которым затем пользовались до весеннего таяния снега. В народе по этому поводу говорили: «До Прокла не жди от дороги прока».

Традиции Дня Прокла

В Древней Руси в этот день обращались к святым с молитвами о здоровье и благополучии. Нужно было проводить генеральную уборку, ремонтировать зимнюю одежду и обувь. Кроме того, 3 декабря традиционно занимались подготовкой жилья к зимнему периоду: утепляли окна, проверяли работу отопления. Считалось допустимым начинать ремонт, избавляться от старой мебели, что, по поверьям, помогало очистить дом от негативной энергии.

Разрешалось и рукоделие: женщины шили и вязали теплые вещи. Также на 3 декабря приходились обряды, направленные на борьбу с нечистой силой. Колдунам и ведьмам «посылали» проклятия, полагая, что это ослабит их и лишит сверхъестественных способностей. День Прокла считался благоприятным временем для крупных покупок: существовало поверье, что приобретенные в это время вещи прослужат долго.

Что нельзя делать на День Прокла

На Руси 3 декабря не следовало пренебрегать теплой одеждой, так как считалось, что именно в это время холод особенно коварен и опасен для человека. Также существовало поверье, что резких движений лучше избегать, чтобы не накликать на себя неудачу.

В этот период наши предки старались без крайней нужды не покидать дом, особенно после наступления темноты. В этот день не рекомендовалось начинать судебные разбирательства и любые спорные дела, так как велика вероятность неблагоприятного исхода.

Кроме того, считалось недопустимым откладывать семейные заботы: следовало уделить максимум внимания родным и близким. В день Прокла не советовали отправляться в дальние поездки. Наши предки полагали, что дорога может обернуться неприятностями и различными неудачами.

Народные приметы 3 декабря