После снегопада курганцы штурмуют шиномонтажки

В Кургане наблюдаются очереди на шиномонтаж Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане автолюбители устроили очереди на шиномонтаж, где сотрудники работают на износ. Ажиотаж вырос на фоне снегопада. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев автосервиса в микрорайоне Энергетики.

«Стемнело уже, но люди едут и едут на шиномонтаж. Пока было солнечно и сухо — сотрудники отдыхали на лавочке. А сегодня буквально валятся с ног от усталости. Многие ринулись менять покрышки, увидев снежную погоду», — сообщил предприниматель.