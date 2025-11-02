Логотип РИА URA.RU
После снегопада курганцы штурмуют шиномонтажки

02 ноября 2025 в 18:10
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане автолюбители устроили очереди на шиномонтаж, где сотрудники работают на износ. Ажиотаж вырос на фоне снегопада. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев автосервиса в микрорайоне Энергетики.

«Стемнело уже, но люди едут и едут на шиномонтаж. Пока было солнечно и сухо — сотрудники отдыхали на лавочке. А сегодня буквально валятся с ног от усталости. Многие ринулись менять покрышки, увидев снежную погоду», — сообщил предприниматель.

Ранее автоблогер из Кургана рассказал, когда следует менять покрышки. Также он обратил внимание на типичные ошибки, которые допускают автолюбители при подготовке машины к зиме.

