В Тюмени 4 ноября пройдет праздник - «День Сибири» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Длинные выходные 3 и 4 ноября в Тюмени — идеальное время для полезного семейного отдыха. Специально для детей и взрослых подготовлен целый калейдоскоп мероприятий. Вас ждут: захватывающее цирковое шоу «Айсберг», выступление ансамбля «ЯромилЪ», тематическая программа «День Сибири», увлекательные выставки и познавательные мастер-классы. Мы собрали лучшее, чтобы вы смогли с пользой провести свое свободное время. Подробнее, читайте в афише URA.RU.

Театр

3 ноября в 11:00 в театре кукол покажут спектакль «Волшебник Изумрудного города». История о том, как Элли и ее пес Тотошка оказываются в Волшебной стране. Чтобы найти путь домой, они заручаются поддержкой друзей: Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва, вместе с которыми отправляются к великому Гудвину. На пути к своей цели героям предстоит пройти через множество приключений, научиться ценить дружбу и осознать собственную внутреннюю силу. Спектакль для детей от шести лет.

4 ноября в 12:00 в молодежном театре «Ангажемент» пройдет спектакль «Сказочный балаганчик». История повествует о героях, в руки которых попадают магические предметы. Но не все из них знают, как правильно распорядиться такой силой, ведь порой самые заветные мечты могут оказаться менее значимыми, чем уют родного дома, тепло семейного очага и подлинная любовь с взаимоуважением.

Концерты

3 ноября в 19:40 в тюменской филармонии пройдет мини-концерт в темноте от Una Corda. Струнный квартет (две скрипки, альт, виолончель) известен своим богатым репертуаром. Ансамбль исполняет музыку различных жанров: классика, джаз, рок, этно, неоклассика, аниме и киносаундтреки. Вход разрешен детям от 12 лет.

4 ноября в 19:00 в ДК «Нефтяник» состоится концерт фольклорного ансамбля «ЯромилЪ» — «ЭтноРейв». Тюменская группа под руководством Русланы Лосевой. Ансамбль специализируется на аутентичном фольклоре, включая песни юга Тюменской области, центральной России, казачьи традиции и народные/авторские песни. Ансамбль известен как современной, так и традиционной музыкой, включая инновационные проекты. Есть возрастные ограничения — детям от шести лет.

4 ноября в 15:00 в сквере «Корабельный» состоится праздничная программа «День Сибири». Программа праздника насыщена интерактивными развлечениями. Для детей и взрослых будут организованы народные игры и эстафеты, которые проведут веселые скоморохи. Участники смогут испытать свои силы в необычных соревнованиях, таких как бег в сибирских лаптях и метание валенка. Завершит мероприятие традиционный хоровод, символизирующий единство и сплоченность.

4 ноября в сквере «Казачьи луга» пройдет мероприятие для всей семьи «Мы — единое целое», посвященное Дню народного единства. Программа торжества будет посвящена единству и многогранности российской культуры. Главным событием станет концерт, который через музыку и слово осветит исторические моменты, когда именно сплоченность народа вела к победам и процветанию. Зрителей ждут выступления лучших коллективов Центра русской культуры с патриотическими и народными песнями.

Цирк

3 ноября в 17:00 в тюменском цирке пройдет шоу «Айсберг». В программе гостей цирка ждут звезды манежа и льда: аттракцион с дрессированными белыми медведями, собаки-самоеды, велофигуристы на моноциклах, «Колесо смелости», эквилибрист на катушках, акробаты на скакалках, жонглеры, а также клоуны-хоккеисты. Все это дополнено световыми, лазерными спецэффектами и 3D-мэппингом.

Экскурсии

3 и 4 ноября в 18:00 в ТЦ «Арсиб Тауэр» пройдет иммерсивная экскурсия «В полной темноте». Длится она 90 минут и проходит в полной темноте. Особенностью является то, что проводниками выступают незрячие гиды, ведущие участников через уникальные локации. Цель — развить восприятие через звуки, запахи и тактильные ощущения, тем самым разрушая стереотипы и расширяя горизонты познания. Стать ее участниками могут дети от шести лет.

Мастер-классы

4 ноября в 15:00 в тюменском театре кукол пройдут мастер-классы по кукловождению, приуроченные к акции «Ночь искусств». Актеры театра проведут демонстрацию и расскажут о различных типах кукол: перчаточных, тростевых, планшетных и штоковых марионетках, а также обучат технике оригами. Дополнительно, представители семейного кафе «АндерСон» организуют мастер-класс по созданию модных украшений из бусин.

4 ноября в 17:00 кукольный театр приглашает на творческую встречу «Театр кукол глазами художника». Главный художник Сергей Перепелкин, раскроет секреты создания волшебного мира играющих кукол. Гостей ждут уникальные кадры лучших спектаклей, возможность рассмотреть кукол и эскизы вблизи, а также лично пообщаться с мастером и задать ему все интересующие вопросы.