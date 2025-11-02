Логотип РИА URA.RU
На ХМАО обрушатся почти 30-градусные морозы

02 ноября 2025 в 18:22
В Березовском районе похолодает до -27 градусов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории ХМАО в ночь на 3 ноября ожидается резкое похолодание. Так в Березовском районе столбики термометров местами опустятся до -27 градусов.

В ХМАО в ночь на 3 ноября ожидается понижение температуры воздуха до -12, -17 градусов, в Березовском районе местами — до -27 градусов. Днем потеплеет до -7, -12 градусов», — сообщается на сайте управления.

Местами возможна изморозь, осадки не ожидаются. Ветер северный 3-8 м/с. По данным Gismeteo, в Сургуте завтра прогнозируется -7, -15 градусов, в Нижневартовске — до -10, -14, в Ханты-Мансийске — до -5, -13 и в Нефтеюганске -5, -15 градусов.

