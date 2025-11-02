На ХМАО обрушатся почти 30-градусные морозы
В Березовском районе похолодает до -27 градусов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На территории ХМАО в ночь на 3 ноября ожидается резкое похолодание. Так в Березовском районе столбики термометров местами опустятся до -27 градусов.
В ХМАО в ночь на 3 ноября ожидается понижение температуры воздуха до -12, -17 градусов, в Березовском районе местами — до -27 градусов. Днем потеплеет до -7, -12 градусов», — сообщается на сайте управления.
Местами возможна изморозь, осадки не ожидаются. Ветер северный 3-8 м/с. По данным Gismeteo, в Сургуте завтра прогнозируется -7, -15 градусов, в Нижневартовске — до -10, -14, в Ханты-Мансийске — до -5, -13 и в Нефтеюганске -5, -15 градусов.
