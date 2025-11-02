Россияне смогут зарабатывать на Max
В Госдуме обсуждают возможность появления рекламы в Max, которая позволит пользователям зарабатывать на ней
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В мессенджере Max могут появиться платные функции, включая монетизацию каналов и размещение рекламы. Таким образом пользователи смогут зарабатывать на отечественной платформе. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«В перспективе определенная коммерциализация возможна. Она возможна через несколько механизмов. Первое — открытие платных каналов, которые будут как-то усиленно продвигаться. Второе — личные рекламные интеграции. <...> Если у нас граждане переходят массово в Max, то они должны иметь возможность и продвигаться через этот мессенджер», — рассказал Свинцов в интервью радиостанции «Говорит Москва». Свинцов пояснил, что новые функции позволят создателям контента зарабатывать на своих каналах, а компаниям — продвигать свои товары и услуги непосредственно в мессенджере.
Депутат отметил, что подобная модель монетизации уже успешно работает в других платформах и может быть адаптирована для российского мессенджера. Внедрение платных подписок на видеоконтент откроет дополнительные возможности для медиакомпаний и блогеров, которые смогут предлагать эксклюзивный контент своей аудитории за отдельную плату.
Развитие монетизации в Max продолжает стратегию платформы по превращению мессенджера в полноценную экосистему цифровых сервисов. Ранее компания запустила «Платформу для партнеров», позволяющую более 500 российским компаниям, включая Ozon, «Магнит» и крупные банки, интегрировать свои сервисы в приложение, а также реализовала интеграцию с «Госключом» для подписания документов электронной подписью. На начало октября 2025 года количество зарегистрированных пользователей Max превысило 40 миллионов человек.
