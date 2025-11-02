Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермских водителей предупредили о гололедице

02 ноября 2025 в 18:49
Пешеходов призвали отказаться от обуви на каблуках

Фото: Илья Московец © URA.RU

МЧС России по Пермскому краю предупредило жителей региона о неблагоприятных метеорологических условиях. Согласно прогнозу Пермского ЦГМС 3 ноября на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На территории Пермского края 3 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью на уровне −7..−2 градусов, днем −3…2 градусов», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями МЧС России выпустило рекомендации для жителей края. Пешеходам следует носить нескользящую обувь и отказаться от каблуков. Перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в отсутствии поблизости транспорта и внимательно переходить дорогу. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений.

