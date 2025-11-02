Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Курганская область стала лидером на Урале по вспашке заброшенных земель

02 ноября 2025 в 20:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заброшенную землю распахивают в Курганской области

Заброшенную землю распахивают в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область вырвалась в лидеры на Урале по вводу в сельхозоборот заброшенных земель. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

«Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Здесь отмечаем в качестве лидера Курганскую область. Практически 20 тысяч гектаров земли там ввели по состоянию на 24 октября», — передает telegram-канал регионального департамента АПК слова Некрасова.

Достижения Курганской области в развитии сельского хозяйства стали результатом последовательной работы по восстановлению пашни в регионе. Ранее губернатор Вадим Шумков сообщал о рекордных показателях урожайности: в 2024 году область собрала 2,3 миллиона тонн зерна при росте сельскохозяйственного производства на 14%, а в текущем году аграрии уже превысили 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Введение в оборот заброшенных земель является одной из ключевых мер, обеспечивающих такие результаты и укрепляющих позицию Курганской области как одного из ведущих сельскохозяйственных регионов страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (4)
  • Экономист
    03 ноября 2025 00:00
    А по урожайности вырвались вперёд? А то там могут запросто запихивать субвенции без рентабельности и в убыток....
  • Апэка
    02 ноября 2025 23:15
    То есть 5 лет при нынешнем губернаторе не пахали, а сейчас решили, что пора?
  • Сергей Владимирович
    02 ноября 2025 22:20
    В каких районах ввели? Очень интересно!
  • секретарь
    02 ноября 2025 20:29
    Хорошая новость. Нельзя забрасывать пахотные земли.
Добавить комментарий
Следующий материал