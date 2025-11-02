Курганская область стала лидером на Урале по вспашке заброшенных земель

«Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Здесь отмечаем в качестве лидера Курганскую область. Практически 20 тысяч гектаров земли там ввели по состоянию на 24 октября», — передает telegram-канал регионального департамента АПК слова Некрасова.

Достижения Курганской области в развитии сельского хозяйства стали результатом последовательной работы по восстановлению пашни в регионе. Ранее губернатор Вадим Шумков сообщал о рекордных показателях урожайности: в 2024 году область собрала 2,3 миллиона тонн зерна при росте сельскохозяйственного производства на 14%, а в текущем году аграрии уже превысили 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Введение в оборот заброшенных земель является одной из ключевых мер, обеспечивающих такие результаты и укрепляющих позицию Курганской области как одного из ведущих сельскохозяйственных регионов страны.