Курганская область стала лидером на Урале по вспашке заброшенных земель
Заброшенную землю распахивают в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганская область вырвалась в лидеры на Урале по вводу в сельхозоборот заброшенных земель. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.
«Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Здесь отмечаем в качестве лидера Курганскую область. Практически 20 тысяч гектаров земли там ввели по состоянию на 24 октября», — передает telegram-канал регионального департамента АПК слова Некрасова.
Достижения Курганской области в развитии сельского хозяйства стали результатом последовательной работы по восстановлению пашни в регионе. Ранее губернатор Вадим Шумков сообщал о рекордных показателях урожайности: в 2024 году область собрала 2,3 миллиона тонн зерна при росте сельскохозяйственного производства на 14%, а в текущем году аграрии уже превысили 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Введение в оборот заброшенных земель является одной из ключевых мер, обеспечивающих такие результаты и укрепляющих позицию Курганской области как одного из ведущих сельскохозяйственных регионов страны.
- Экономист03 ноября 2025 00:00А по урожайности вырвались вперёд? А то там могут запросто запихивать субвенции без рентабельности и в убыток....
- Апэка02 ноября 2025 23:15То есть 5 лет при нынешнем губернаторе не пахали, а сейчас решили, что пора?
- Сергей Владимирович02 ноября 2025 22:20В каких районах ввели? Очень интересно!
- секретарь02 ноября 2025 20:29Хорошая новость. Нельзя забрасывать пахотные земли.