СК Прикамья взял на контроль дело о непригодном жилье для детей-сирот в Кочево
Глава пермского Следкома взял дело на личный контроль
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин провел личный прием граждан в селе Кочево. Он встретился с потерпевшими по уголовному делу о передаче некачественного жилья детям-сиротам местной администрацией, сообщает пресс-служба краевого СУ СК России.
«Руководитель следственного управления выслушал доводы присутствующих, после чего выехал с ними для осмотра некачественного жилья. Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле. На данный момент следователи совместно с краевыми властями прорабатывают вопрос предоставления потерпевшим достойного жилья», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Кочевского округа Пермского края Александр Юркин отправлен под домашний арест до 7 декабря текущего года. Следствие считает, что в 2022 году глава Кочевского округа обеспечил детей-сирот некачественным жильем. В краевом управлении по реализации жилищных программ ему указали на нарушения, но мэр якобы проигнорировал эти замечания.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!