СК Прикамья взял на контроль дело о непригодном жилье для детей-сирот в Кочево

02 ноября 2025 в 20:45
Глава пермского Следкома взял дело на личный контроль

Глава пермского Следкома взял дело на личный контроль

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин провел личный прием граждан в селе Кочево. Он встретился с потерпевшими по уголовному делу о передаче некачественного жилья детям-сиротам местной администрацией, сообщает пресс-служба краевого СУ СК России. 

«Руководитель следственного управления выслушал доводы присутствующих, после чего выехал с ними для осмотра некачественного жилья. Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле. На данный момент следователи совместно с краевыми властями прорабатывают вопрос предоставления потерпевшим достойного жилья», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Кочевского округа Пермского края Александр Юркин отправлен под домашний арест до 7 декабря текущего года. Следствие считает, что в 2022 году глава Кочевского округа обеспечил детей-сирот некачественным жильем. В краевом управлении по реализации жилищных программ ему указали на нарушения, но мэр якобы проигнорировал эти замечания.

