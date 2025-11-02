СК Прикамья взял на контроль дело о непригодном жилье для детей-сирот в Кочево

Глава пермского Следкома взял дело на личный контроль Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин провел личный прием граждан в селе Кочево. Он встретился с потерпевшими по уголовному делу о передаче некачественного жилья детям-сиротам местной администрацией, сообщает пресс-служба краевого СУ СК России.

«Руководитель следственного управления выслушал доводы присутствующих, после чего выехал с ними для осмотра некачественного жилья. Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле. На данный момент следователи совместно с краевыми властями прорабатывают вопрос предоставления потерпевшим достойного жилья», — сообщает пресс-служба ведомства.