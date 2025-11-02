Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Раскрыта причина массового отравления детей в Дагестане

Шигелла стала причиной отравления детей в Дагестане
02 ноября 2025 в 20:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В результате происшествия пострадало 10 детей, указано в сообщении

В результате происшествия пострадало 10 детей, указано в сообщении

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Раскрыта причина массового отравления в детских садах в Дагестане. Причиной заболевания стала шигелла, которая является возбудителем дизентерии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований клинического материала с использованием молекулярно-генетических методов был установлен возбудитель заболевания — шигелла», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Предположительно, заболеание могло пройти через бессимптомных носителей среди персонала детских садов.

Ведомство провело проверку из-за массового отравления детей в селе Дылым Казбекского района. Согласно информации, в результате отравления пострадало 10 несовершеннолетних. Работа детсадов приостановлена.

Продолжение после рекламы

Вспышка кишечной инфекции в Казбековском районе Дагестана была зафиксирована 31 октября — 1 ноября, когда в районную больницу поступили десять несовершеннолетних с симптомами острой кишечной инфекции, шестеро из которых были госпитализированы. По поручению министра здравоохранения республики в район выехал первый заместитель министра для координации противоэпидемических мероприятий, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал