Раскрыта причина массового отравления детей в Дагестане
В результате происшествия пострадало 10 детей, указано в сообщении
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Раскрыта причина массового отравления в детских садах в Дагестане. Причиной заболевания стала шигелла, которая является возбудителем дизентерии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«По результатам лабораторных исследований клинического материала с использованием молекулярно-генетических методов был установлен возбудитель заболевания — шигелла», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Предположительно, заболеание могло пройти через бессимптомных носителей среди персонала детских садов.
Ведомство провело проверку из-за массового отравления детей в селе Дылым Казбекского района. Согласно информации, в результате отравления пострадало 10 несовершеннолетних. Работа детсадов приостановлена.
Вспышка кишечной инфекции в Казбековском районе Дагестана была зафиксирована 31 октября — 1 ноября, когда в районную больницу поступили десять несовершеннолетних с симптомами острой кишечной инфекции, шестеро из которых были госпитализированы. По поручению министра здравоохранения республики в район выехал первый заместитель министра для координации противоэпидемических мероприятий, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.