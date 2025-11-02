Раскрыта причина массового отравления детей в Дагестане

«По результатам лабораторных исследований клинического материала с использованием молекулярно-генетических методов был установлен возбудитель заболевания — шигелла», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале . Предположительно, заболеание могло пройти через бессимптомных носителей среди персонала детских садов.

Вспышка кишечной инфекции в Казбековском районе Дагестана была зафиксирована 31 октября — 1 ноября, когда в районную больницу поступили десять несовершеннолетних с симптомами острой кишечной инфекции, шестеро из которых были госпитализированы. По поручению министра здравоохранения республики в район выехал первый заместитель министра для координации противоэпидемических мероприятий, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.