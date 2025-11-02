Логотип РИА URA.RU
FT: США хотят сделать доллар основной валютой в других странах мира

02 ноября 2025 в 20:55
Среди стран, в которых может быть введен доллар как основная валюта - Египет, Ливан и Аргентина

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США планируют сделать доллар основной валютой в большинстве стран для противодействия Китаю. В связи с чем сотрудники Минфина и Белого дома встретились с ведущим экспертом по долларизации, профессором Университета Джона Хопкинса Стивом Ханке. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Президент Трамп неоднократно подтверждал свою приверженность сохранению силы и могущества доллара. Как и во многих других вопросах национальной важности, администрация регулярно обращается к внешним экспертам за разъяснениями по этому приоритету президента», — заявил официальный представитель Белого дома Куш Десаи. Его слова приводит Financial Times.

Отмечается, что Ханке выделил в качестве стран, в которых будет введён доллар, такие страны, как Зимбабве, Венесуэла, Египет и Турция. Также он назвал Пакистан, Гану, Ливан и Аргентину. Последней США в сентябре выделили 20 млрд долларов на исправление обвала курса песо.

Эта инициатива следует стратегии администрации Трампа по укреплению позиций доллара на мировой арене. В октябре президент США заявил, что страны, отказывающиеся от доллара в пользу альтернативных валют, будут подвергнуты тарифным ограничениям, что уже привело к снижению интереса к альтернативным валютным объединениям, включая БРИКС.

