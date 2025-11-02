США намерены «двигаться со световой скоростью» в ближайшие годы

«Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром», — заявил Бессент. Его слова приводит CNN. Он также отметил, что США планируют организовать свою цепочку поставок, чтобы избежать зависимости от редкоземельных металлов Китая.