Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

США намерены «двигаться со световой скоростью» в ближайшие годы

Бессент: США двигаются со световой скоростью, чтобы выйти из-под меча Китая
02 ноября 2025 в 21:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
США планируют выйти «из-под меча Китая», заявил Бессент

США планируют выйти «из-под меча Китая», заявил Бессент

Фото: Министерство финансов США treasury.gov

США планируют двигаться «со скоростью света» для того, чтобы уйти «из-под меча Китая». Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.

«Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром», — заявил Бессент. Его слова приводит CNN. Он также отметил, что США планируют организовать свою цепочку поставок, чтобы избежать зависимости от редкоземельных металлов Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 100%-ные пошлины на товары из Китая с 1 ноября, однако глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что удалось избежать введения максимальных тарифов благодаря существенной рамочной договоренности между странами. Вместо повышения пошлин США намерены сосредоточиться на развитии собственной цепочки поставок и снижении зависимости от китайских редкоземельных металлов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал