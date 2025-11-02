США намерены «двигаться со световой скоростью» в ближайшие годы
США планируют выйти «из-под меча Китая», заявил Бессент
Фото: Министерство финансов США treasury.gov
США планируют двигаться «со скоростью света» для того, чтобы уйти «из-под меча Китая». Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.
«Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром», — заявил Бессент. Его слова приводит CNN. Он также отметил, что США планируют организовать свою цепочку поставок, чтобы избежать зависимости от редкоземельных металлов Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 100%-ные пошлины на товары из Китая с 1 ноября, однако глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что удалось избежать введения максимальных тарифов благодаря существенной рамочной договоренности между странами. Вместо повышения пошлин США намерены сосредоточиться на развитии собственной цепочки поставок и снижении зависимости от китайских редкоземельных металлов.
