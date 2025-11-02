Диетолог назвал неожиданный вред ягоды рябины

Ягоды рябины могут вызвать низкое артериальное давление, заявил Бобровский Фото: Илья Московец © URA.RU

Поедание ягод рябины может вызвать различные осложнения в плане здоровья. Последствием могут быть язвенная болезнь, гипотония и другие последствия. Об этом рассказал диетолог Андрей Бобровский.

«Это вызывает язвенную болезнь, гипотонию, низкое артериальное давление. Также иногда у людей имеется индивидуальная непереносимость или аллергия», — заявил Бобровский. Его слова приводит «Радио 1».

Несмотря на опасность появления заболеваний, ягоды рябины активно использовались в русской народной медицине. Они применялись в свежем виде, а также в настойках. Диетолог посоветовал также пить чай из сушеных ягод, рябиновое варенье или ягоды, перетертые с медом. По его словам, это безопасно, вкусно и полезно.

Продолжение после рекламы