Диетолог назвал неожиданный вред ягоды рябины
Ягоды рябины могут вызвать низкое артериальное давление, заявил Бобровский
Фото: Илья Московец © URA.RU
Поедание ягод рябины может вызвать различные осложнения в плане здоровья. Последствием могут быть язвенная болезнь, гипотония и другие последствия. Об этом рассказал диетолог Андрей Бобровский.
«Это вызывает язвенную болезнь, гипотонию, низкое артериальное давление. Также иногда у людей имеется индивидуальная непереносимость или аллергия», — заявил Бобровский. Его слова приводит «Радио 1».
Несмотря на опасность появления заболеваний, ягоды рябины активно использовались в русской народной медицине. Они применялись в свежем виде, а также в настойках. Диетолог посоветовал также пить чай из сушеных ягод, рябиновое варенье или ягоды, перетертые с медом. По его словам, это безопасно, вкусно и полезно.
Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова отмечала, что осенние ягоды, в том числе рябина, содержат полезные вещества — бета-каротин, антиоксиданты и витамины, которые укрепляют иммунитет и поддерживают работу кишечника. Однако диетолог Бобровский уточнил, что при неправильном употреблении ягод рябины в свежем виде возможны негативные последствия для здоровья.
