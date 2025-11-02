Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Reuters: Турция нашла альтернативу российской нефти

02 ноября 2025 в 21:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Один из крупнейших заводов Турции закупил нефть у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей, указано в материале

Один из крупнейших заводов Турции закупил нефть у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей, указано в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Турция нашла альтернативу российской нефти. Об этом сообщили в иностранных СМИ.

«Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции закупают больше нероссийской нефти в  ответ на  последние западные санкции в отношении России», — указано в материале Reuters. Отмечается, что один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов Турции закупил четыре партии сырой нефти у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей для поставки в декабре.

Это происходит на фоне введения санкций США против России, которые уже заставили индийские государственные НПЗ отказаться от закупок российской нефти, ранее составлявших до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Президент США Дональд Трамп угрожал пошлинами в размере 100% странам, продолжающим закупать российское сырье, что побуждает крупные потребителей энергоресурсов искать альтернативные источники поставок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Олег
    02 ноября 2025 22:09
    Надо ввести санкции против Турции. Они живут на деньги российских туристов.
Добавить комментарий
Следующий материал