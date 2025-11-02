Reuters: Турция нашла альтернативу российской нефти

Один из крупнейших заводов Турции закупил нефть у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Турция нашла альтернативу российской нефти. Об этом сообщили в иностранных СМИ.

«Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции закупают больше нероссийской нефти в ответ на последние западные санкции в отношении России», — указано в материале Reuters. Отмечается, что один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов Турции закупил четыре партии сырой нефти у Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей для поставки в декабре.