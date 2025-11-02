Землетрясение произошло на границе Грузии и Армении
Землетрясение задело Труцию, Армению и Грузию, указано в посте
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Грузии и Армении произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на границе Грузии и Армении», — указано в посте telegram-канала «Топор Live». Также на фотографии, приложенной к посту, указано, что землетрясение чувствовалось также в Турции, а произошло оно в 16 километрах от населенного пункта Ашоцк в Армении.
Землетрясения в регионе происходят на фоне повышенной сейсмической активности. В начале октября в районе Мраморного моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов, а в конце октября в западной Турции произошло более мощное землетрясение магнитудой 6,1 с эпицентром близ города Сындыргы в провинции Балыкесир, которое вызвало разрушения и отключения электроэнергии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.