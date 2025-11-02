Логотип РИА URA.RU
Землетрясение произошло на границе Грузии и Армении

02 ноября 2025 в 21:38
Землетрясение задело Труцию, Армению и Грузию, указано в посте

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Грузии и Армении произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на границе Грузии и Армении», — указано в посте telegram-канала «Топор Live». Также на фотографии, приложенной к посту, указано, что землетрясение чувствовалось также в Турции, а произошло оно в 16 километрах от населенного пункта Ашоцк в Армении.

Землетрясения в регионе происходят на фоне повышенной сейсмической активности. В начале октября в районе Мраморного моря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов, а в конце октября в западной Турции произошло более мощное землетрясение магнитудой 6,1 с эпицентром близ города Сындыргы в провинции Балыкесир, которое вызвало разрушения и отключения электроэнергии.

