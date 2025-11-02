На концерте в Златоусте зал хором спел с Расторгуевым «От Волги до Енисея» и «Коня». Видео
Николай Расторгуев и группа «Любэ» выбрали для своих выступлений два города Челябинской области
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Златоусте Челябинской области 2 ноября прошел концерт Николая Расторгуева. В зале был аншлаг. Зрители спели с артистом самые известные песни группы «Любэ», в том числе «От Волги до Енисея», «Конь», «Комбат», передает корреспондент URA.RU.
«Николай Расторгуев исполнил песни, которые стали поистине народными хитами. Зал был полон, зрители пели хором каждую песню», — сообщил корреспондент URA.RU.
Следующий концерт группы «Любэ» состоится 3 ноября в Челябинске. Местом проведения станет театр оперы и балета. По информации сайта kassy.ru, билеты на выступление главного патриотического музыкального коллектива страны были полностью распроданы.
Творческий коллектив «Любэ» создал впечатляющее количество хитов — композиций, которые по праву обрели статус народных. Среди них «Атас», «Не валяй дурака», «Америка», «Конь», «Там за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за» и многие другие произведения. Эти песни успешно выдержали проверку временем и сохраняют свою популярность до настоящего момента.
