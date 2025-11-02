Николай Расторгуев и группа «Любэ» выбрали для своих выступлений два города Челябинской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области 2 ноября прошел концерт Николая Расторгуева. В зале был аншлаг. Зрители спели с артистом самые известные песни группы «Любэ», в том числе «От Волги до Енисея», «Конь», «Комбат», передает корреспондент URA.RU.

«Николай Расторгуев исполнил песни, которые стали поистине народными хитами. Зал был полон, зрители пели хором каждую песню», — сообщил корреспондент URA.RU.

Следующий концерт группы «Любэ» состоится 3 ноября в Челябинске. Местом проведения станет театр оперы и балета. По информации сайта kassy.ru, билеты на выступление главного патриотического музыкального коллектива страны были полностью распроданы.

