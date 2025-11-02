Закрылся крупный магазин обуви на Компросе в Перми
На точке больше не принимают посетителей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В центре Перми прекратил работу обувной магазин Happy Shoes. Точка не работает с конца октября. На это обратили внимание местные журналисты.
«В Перми закрылся магазин обуви Happy Shoes. Он работал по адресу Комсомольский проспект, 44», — передает агентство «Текст».
До 2020 года помещение занимал представитель бренда United Colors of Benetton. Позже здесь располагался магазин одежды Pero.
Ранее URA.RU писало о завершении работы пермского кафе «Эклерная №1», которое специализировалось на одноименных пирожных. Заведение в городе было единственным в своем роде.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!