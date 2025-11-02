Закрылся крупный магазин обуви на Компросе в Перми

На точке больше не принимают посетителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Перми прекратил работу обувной магазин Happy Shoes. Точка не работает с конца октября. На это обратили внимание местные журналисты.

«В Перми закрылся магазин обуви Happy Shoes. Он работал по адресу Комсомольский проспект, 44», — передает агентство «Текст».

До 2020 года помещение занимал представитель бренда United Colors of Benetton. Позже здесь располагался магазин одежды Pero.

