«Серьезный повод задуматься»: психолог раскрыла подноготную унизившего жену Тарасова

Бывший футболист Дмитрий Тарасов снова угодил в скандал. В Сети обсуждают и критикуют его поведение на видео, на кадрах которых он спорит с женой Анастасией Костенко. Бывшая модель, родившая спортсмену четверых детей, получила укор от супруга за то, что позволила себе долго спать. В ответ Костенко заявила, что еще не восстановилась после появления на свет четвертого ребенка, но это не побудило мужчину сбавить обороты.Психолог Ирина Добродская в разговоре с URA.RU подтвердила опасения окружающих: Тарасов действительно агрессивно нападет на жену.

«Такие сигналы можно считать серьезным поводом задуматься. Когда мужчина публично унижает партнера, ставит ее в невыгодное положение и не проявляет поддержки, — это не просто одна ошибка, а часть паттерна поведения, который может быть токсичным или даже абьюзивным.

Систематическое поведение партнера, направленное на подавление, контроль, унижение или изоляцию другого человека при помощи слов, действий или бездействия это эмоциональный абьюз», — предупреждает эксперт.

Тарасов уже не первый раз публично унижает Костенко. Одна из громких историй была связана с высказыванием футболиста. Он заявил, что если жена переступит некие красные линии, он может дать ей леща. При этом Костенко присутствовала в этот момент и все слышала.

Спустя время, когда началась бурная реакция общественности на такое заявление о возможном насилии над женщиной, Дмитрий постарался оправдаться, заявив, что это была шутка. Психолог отмечает, что такие заявления и проявления в паре — серьезный звоночек, чтобы прекратить эти отношения.

«Когда такие проявления не единичны, а становятся системой, ситуация может серьезно ухудшиться», — резюмировала Добродская.