Природа

Погода

Антирекорд по времени появления снега зафиксировали в Екатеринбурге

03 ноября 2025 в 03:32
Показатель стал самым худшим с 2012 года

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2025 году в Екатеринбурге снежный покров появился только 2 ноября. Это самый худший показатель за последние десятилетия наблюдений. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге отмечена самая поздняя дата появления первого снежного покрова с 2012 года. Высота снежного покрова к утру 2 ноября в Екатеринбурге — 1 сантиметр», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее в Екатеринбурге фиксировали и другие антирекорды. Так, в этом году зафиксировано лишь 27 дней со среднесуточной температурой не ниже +20 градусов — это минимальный показатель с 2017 года.

