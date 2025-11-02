Антирекорд по времени появления снега зафиксировали в Екатеринбурге

Показатель стал самым худшим с 2012 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2025 году в Екатеринбурге снежный покров появился только 2 ноября. Это самый худший показатель за последние десятилетия наблюдений. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге отмечена самая поздняя дата появления первого снежного покрова с 2012 года. Высота снежного покрова к утру 2 ноября в Екатеринбурге — 1 сантиметр», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».