Антирекорд по времени появления снега зафиксировали в Екатеринбурге
Показатель стал самым худшим с 2012 года
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В 2025 году в Екатеринбурге снежный покров появился только 2 ноября. Это самый худший показатель за последние десятилетия наблюдений. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге отмечена самая поздняя дата появления первого снежного покрова с 2012 года. Высота снежного покрова к утру 2 ноября в Екатеринбурге — 1 сантиметр», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее в Екатеринбурге фиксировали и другие антирекорды. Так, в этом году зафиксировано лишь 27 дней со среднесуточной температурой не ниже +20 градусов — это минимальный показатель с 2017 года.
