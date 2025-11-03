Жителям ХМАО нужно почти два года, чтобы накопить на Hyundai

Средняя зарплата в вакансиях ХМАО составляет 76,4 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям ХМАО потребуется от восьми месяцев до более чем трех лет, чтобы накопить на популярный автомобиль. Такой расчет сделали аналитики Авито Авто и Авито Работы, сопоставив средние зарплатные предложения в регионе со стоимостью машин на вторичном рынке.

«В основе исследования — данные о средних зарплатных предложениях в вакансиях, размещенных на платформе Авито Работа в 3 квартале 2025 года, а также средние цены Lada Granta, Hyundai Creta или Toyota Camry в возрасте 3-6 лет. На основе этих показателей был рассчитан срок в месяцах, необходимый для накопления на автомобиль в Ханты-Мансийском автономном округе», — пишут в исследовании.

Согласно исследованию, средняя зарплата в вакансиях ХМАО составляет 76,4 тысячи рублей. При такой доходности накопить на Lada Granta за 600 тысяч рублей можно за 7,9 месяца. Для покупки Hyundai Creta за 1,7 миллионов рублей потребуется уже 22,3 месяца, а на Toyota Camry за три миллиона рублей — 39,3 месяца.

