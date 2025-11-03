Жители Кургана жалуются на разбитую дорогу возле нового жилого комплекса

В Кургане просят починить убитую дорогу у нового ЖК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Заозерного района Кургана жалуются на разбитую дорогу возле нового жилого комплекса. По их словам, дорога стала непроходимой от ям, луж и грязи. Обращение опубликовано на портале «Обратись».

«Такая ситуация возле нового ЖК „Театральный“ в 8 микрорайоне, 6. Строящийся ЖК „Светлый“ и его техника просто раздолбили своими грузовыми машинами выезд и парковку возле домов, невозможно пройти с коляской, в дождливую погоду невозможно выйти на прилегающий тротуар, не искупавшись в луже грязи. На выезде образовалась огромная яма, которую невозможно объехать, при выезде была замята защита у машины», — указано в обращении на портале «Обратись».

По словам местных жителей, грузовики заезжают прямо на бордюры, разрушая их. Горожане просят власть разобраться в ситуации, а также сделать заезд к магазину и ЖК «Театральный». В администрацию направлен запрос, ответ ожидается.

