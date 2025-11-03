Логотип РИА URA.RU
Водителя, насмерть сбившего пасынка в Свердловской области, нашли мертвым

03 ноября 2025 в 12:53
Ранее насмерть сбивший подростка мужчина пустился в бега

Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель, который вечером 2 ноября сбил насмерть 16-летнего подростка при въезде в деревню Галишева Ирбитского района Свердловской области, найден мертвым. Погибший школьник оказался пасынком водителя.

«Сбитый мужчиной школьник оказался его пасынком — водитель сожительствовал с его мамой», — сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источник. 16-летний подросток от полученных травм скончался на месте. Еще две девушки — 15-летняя и 21-летняя сестры — с различными переломами были доставлены в Ирбитскую центральную городскую больницу

Трагедия произошла вечером 2 ноября на въезде в деревню Галишева Ирбитского района, когда водитель автомобиля ВАЗ-2110 без водительских прав не справился с управлением и сбил трех пешеходов. После ДТП водитель пустился в бега, однако был оперативно задержан правоохранительными органами. Ирбитская межрайонная прокуратура взяла происшествие на контроль для установления всех обстоятельств аварии.

