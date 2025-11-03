Логотип РИА URA.RU
Московский «Спартак» определился с новым главным тренером

Риера рассматривается на роль главного тренера «Спартака»
03 ноября 2025 в 13:00
Московский футбольный клуб «Спартак» направил своих представителей в Словению для наблюдения за главным тренером «Целе» Альбертом Риерой, экс-футболистом сборной Испании. Источник подтвердил, что делегация клуба посетит матч группового этапа Лиги конференций против польской «Легии», который состоится 6 ноября.

«Представители „Спартака“ посетят матч „Целе“ на общем этапе Лиги конференций против польской „Легии“», — сообщает Sportklub. Встреча третьего тура пройдет в Словении и станет важным этапом в оценке кандидатуры Риеры.

Альберт Риера хорошо знаком российским болельщикам — с 2009 года он женат на россиянке Юлии Королевой и имеет гражданство РФ. В текущем сезоне его клуб лидирует в чемпионате Словении и демонстрирует уверенную игру в еврокубках. В составе «Целе» также выступает российский нападающий Никита Иосифов.

Тренерская карьера 43-летнего специалиста включает успешные работы в словенской «Олимпии» и французском «Бордо». Интересно, что еще в 2010 году Риера мог перейти в «Спартак» из «Ливерпуля», но тогда трансфер не состоялся.

